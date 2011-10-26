8 февраля, 13:54
 -6 °C
89,4
74,26
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 февраля, 15:22
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Более пяти тысяч доз вакцины от коронавируса поступило сегодня в Калмыкию

Более пяти тысяч доз вакцины от коронавируса поступило сегодня в Калмыкию

Из них более двух тысяч - направили в Городскую поликлинику, остальные отправятся в районы республики. Для этого РМО закупили необходимое оборудование и осуществляют перевозку в термоконтейнерах с сухим льдом, по требованию эпидемиологических правил условия транспортирования и хранения препаратов.

На сегодняшний день вакциной «Спутник V» привито уже более 1300 жителей региона. Приоритет остается за медработниками, соцработниками, педагогами и теми, кто состоит в группе риска. На прививку приглашаются те, кто был записан на конец января – и начало февраля. В Горполиклинике работает два прививочных кабинета, осмотр проводят три врача. С утра процедуру прошли более 150 человек, в том числе 80 –это те, кто получает вторую часть вакцины. Записаться, по-прежнему, можно через портал Госуслуги.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Другие новости по теме
В Элисте обнаружены опасные игрушки
26 октября 2011, 16:42
В Элисте обнаружены опасные игрушки
Сиврин туск тодлврмуд
28 декабря 2012, 19:42
Сиврин туск тодлврмуд
Олн халхта дәкәд зурһан цутхлнг мана танһчд секгдх
27 января 2014, 20:26
Олн халхта дәкәд зурһан цутхлнг мана танһчд секгдх
В Элисте состоялась рождественская литургия
Смотреть видео
25 декабря 2015, 18:10
В Элисте состоялась рождественская литургия
В Калмыкии отмечается День Принятия Степного уложения
Смотреть видео
5 апреля 2018, 13:00
В Калмыкии отмечается День Принятия Степного уложения
Национальный драматический театр отправляется в гастрольный тур
Смотреть видео
6 апреля 2018, 15:01
Национальный драматический театр отправляется в гастрольный тур
Звание Почётный гражданин Калмыкии присвоено поэту Андрею Джимбиеву
Смотреть видео
5 декабря 2019, 13:33
Звание Почётный гражданин Калмыкии присвоено поэту Андрею Джимбиеву
Жители Калмыкии предпенсионного возраста проходят аттестационный экзамен
Смотреть видео
6 декабря 2019, 18:29
Жители Калмыкии предпенсионного возраста проходят аттестационный экзамен
Сегодня 141 год со Дня Рождения Героя Советского Союза Ока Ивановича Городовикова
1 октября 2020, 14:13
Сегодня 141 год со Дня Рождения Героя Советского Союза Ока Ивановича Городовикова
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия