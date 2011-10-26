Более пяти тысяч доз вакцины от коронавируса поступило сегодня в Калмыкию

Из них более двух тысяч - направили в Городскую поликлинику, остальные отправятся в районы республики. Для этого РМО закупили необходимое оборудование и осуществляют перевозку в термоконтейнерах с сухим льдом, по требованию эпидемиологических правил условия транспортирования и хранения препаратов.

На сегодняшний день вакциной «Спутник V» привито уже более 1300 жителей региона. Приоритет остается за медработниками, соцработниками, педагогами и теми, кто состоит в группе риска. На прививку приглашаются те, кто был записан на конец января – и начало февраля. В Горполиклинике работает два прививочных кабинета, осмотр проводят три врача. С утра процедуру прошли более 150 человек, в том числе 80 –это те, кто получает вторую часть вакцины. Записаться, по-прежнему, можно через портал Госуслуги.