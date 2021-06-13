8 июля, 13:26
За первое полугодие текущего года 8 детей-сирот получили свои собственные квартиры
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По данным регионального минстроя, на регистрационном учёте в Калмыкии состоят 539 человек. На сегодняшний день проведено 4 аукциона на приобретение квартир по договору найма специализированных жилых помещений.
Результатом стало заключение четырех госконтрактов на общую сумму 7,3 миллиона рублей. Также размещено 8 извещений о проведении таких же аукционов в электронной форме.