За первое полугодие текущего года 8 детей-сирот получили свои собственные квартиры

По данным регионального минстроя, на регистрационном учёте в Калмыкии состоят 539 человек. На сегодняшний день проведено 4 аукциона на приобретение квартир по договору найма специализированных жилых помещений.

Результатом стало заключение четырех госконтрактов на общую сумму 7,3 миллиона рублей. Также размещено 8 извещений о проведении таких же аукционов в электронной форме.