Бумажные листы о нетрудоспособности будут упразднены

По данным фонда федерального страхования Калмыкии, с начала 2022 года их заменят электронные. Больше не придётся брать талон в медучреждении, чтобы отнести его на работу. Для оформления больничного будет достаточно знать только номер Электронного листка нетрудоспособности, который можно узнать, как по телефону, так и по электронной почте или лично. Сотрудники предприятий, зарегистрированные на портале «Госуслуги» будут получать информационные сообщения о своих больничных. А информацию об их оплате можно узнать личном кабинете Фонда социального страхования.