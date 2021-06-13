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8 июля, 12:17
НовостиОбщество

Бумажные листы о нетрудоспособности будут упразднены

Бумажные листы о нетрудоспособности будут упразднены

 

По данным фонда федерального страхования Калмыкии, с начала 2022 года их заменят электронные. Больше не придётся брать талон в медучреждении, чтобы отнести его на работу. Для оформления больничного будет достаточно знать только номер Электронного листка нетрудоспособности, который можно узнать, как по телефону, так и по электронной почте или лично. Сотрудники предприятий, зарегистрированные на портале «Госуслуги» будут получать информационные сообщения о своих больничных. А информацию об их оплате можно узнать личном кабинете Фонда социального страхования.

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