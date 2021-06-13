«Лесная сказка» снова открывает свои двери

Сегодня в оздоровительный лагерь отправилась вторая смена. 57 столичных школьников едут в Яшалтинский район, чтобы весело провести время и заодно набраться сил перед новым учебным годом. А пятиразовое питание пойдёт только на пользу их здоровью.

Благодаря помощи администрации Элисты проезд в обе стороны - бесплатный. С ребятами едет медработник, также их сопровождает патруль Госавтоинспекции, ведь безопасность детей – это самое главное.

Напомним, « Лесная сказка» открыла свои двери только этим летом, после пятилетнего перерыва. На ремонт и реконструкцию популярного места отдыха детей было направлено 20 миллионов рублей.