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8 июля, 14:23
НовостиОбщество

«Лесная сказка» снова открывает свои двери

«Лесная сказка» снова открывает свои двери

 Сегодня в оздоровительный лагерь отправилась вторая смена. 57 столичных школьников едут в Яшалтинский район, чтобы весело провести время и заодно набраться сил перед новым учебным годом. А пятиразовое питание пойдёт только на пользу их здоровью.

Благодаря помощи администрации Элисты проезд в обе стороны - бесплатный. С ребятами едет медработник, также их сопровождает патруль Госавтоинспекции, ведь безопасность детей – это самое главное.

Напомним, « Лесная сказка» открыла свои двери только этим летом, после пятилетнего перерыва. На ремонт и реконструкцию популярного места отдыха детей было направлено 20 миллионов рублей.

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