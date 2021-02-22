Второй этап режима ограничений в Калмыкии продлен до 11 апреля. Но при этом введён ряд послаблений.

На территории региона по–прежнему обязательно ношение масок и сохранение социальной дистанции. Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции.

При этом возобновляется работа организаций сферы досуга и развлечений, туристических агентств, бассейнов в спортивных объектах.

Обязательное условие - соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.