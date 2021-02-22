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15 марта, 20:29
НовостиСоциальная политикаCOVID-19Общество

Второй этап режима ограничений в Калмыкии продлен до 11 апреля

Второй этап режима ограничений в Калмыкии продлен до 11 апреля

Второй этап режима ограничений в Калмыкии продлен до 11 апреля. Но при этом введён ряд послаблений.

На территории региона по–прежнему обязательно ношение масок и сохранение социальной дистанции. Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции.

При этом возобновляется работа организаций сферы досуга и развлечений, туристических агентств, бассейнов в спортивных объектах.

Обязательное условие - соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

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