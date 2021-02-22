Сводка заболеваемости в регионе на 16 марта.



За минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заболевания



Всего инфицировано 19 587 человек



С выздоровлением выписано 38 пациентов инфекционных госпиталей



В тяжелом состоянии – 14 больных, из них 9 – на ИВЛ

⠀

Умерших – 306 человек

⠀

Госпитализировано в инфекционные больницы - 416 больных



В режиме домашней изоляции 2894 жителя Калмыкии.