16 марта, 09:28
Сводка заболеваемости в регионе на 16 марта
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Сводка заболеваемости в регионе на 16 марта.
Сводка заболеваемости в регионе на 16 марта.
За минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заболевания
Всего инфицировано 19 587 человек
С выздоровлением выписано 38 пациентов инфекционных госпиталей
В тяжелом состоянии – 14 больных, из них 9 – на ИВЛ
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Умерших – 306 человек
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Госпитализировано в инфекционные больницы - 416 больных
В режиме домашней изоляции 2894 жителя Калмыкии.