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16 марта, 09:28
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

Сводка заболеваемости в регионе на 16 марта

Сводка заболеваемости в регионе на 16 марта

Сводка заболеваемости в регионе на 16 марта.

За минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заболевания

Всего инфицировано 19 587 человек

С выздоровлением выписано 38 пациентов инфекционных госпиталей

В тяжелом состоянии – 14 больных, из них 9 – на ИВЛ

Умерших – 306 человек

Госпитализировано в инфекционные больницы - 416 больных

В режиме домашней изоляции 2894 жителя Калмыкии.

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