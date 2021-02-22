Российская кинопремьера марта. "Пальма"

18 марта во всех кинотеатрах страны стартует премьера фильма Александра Домогарова младшего - драмы, по мотивам реальной истории, "Пальма".

Синопсис

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет…

9-летний Коля – тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин.

Трейлер https://yadi.sk/i/gViEtkEnMWFz8Q https://youtu.be/JV4R8ysEAdc

Постер https://yadi.sk/i/g65jUVTXhQVWxA

Фотографии со съемок https://yadi.sk/d/9-XRaPgfu4FCVg

Кадры из фильма https://yadi.sk/d/9rlA56e6yYzOhw?w=1

Сценарий «Пальмы» написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». Оставленная в аэропорту собака несколько лет ждала возвращения хозяина, встречая каждый приземляющийся ИЛ-18, на котором он когда-то улетел. В 1976 году в «Комсомольской правде» об этом вышла статья Юрия Роста «Два года ждет».

Актер Артур Иванов появляется в фильме в эпизодической роли, представляясь: «Юрий, журналист». Это отсылка к Юрию Росту, журналисту «Комсомольской правды», автору оригинальной статьи про Пальму.

Известная фотография Роста из статьи о Пальме была практически полностью воссоздана для съемок сцены с журналистом.

Для исполнительницы Пальмы – 7-летней овчарки Лили – это первая главная роль в большом кино.

В одной из сцен Пальма встречает английского сеттера, которого позже на самолете увозит хозяин. Это отсылка к советскому фильму 1976 года «Белый Бим Черное ухо».

Существует японская версия фильма, куда входят сцены, снятые в префектуре Акита в Японии, с участием японских и российских актеров. Действие этих эпизодов происходит в 2020 году, а главным героем выступает повзрослевший Коля в исполнении Александра Домогарова. В японский прокат «Пальма» выйдет летом 2021 года под названием «История Акиты и Пальмы». Дистрибуцией занимается Tokyo Theatres Co Inc.