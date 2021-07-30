Впервые в Калмыкии стартовала программа "Мама предприниматель"

Как открыть свое дело находясь в декрете? Возможно ли реализовать себя профессионально, воспитывая троих и более детей? Ответы на эти и многие другие вопросы получили сегодня участницы федеральной образовательной программы «Мама предприниматель». В Калмыкии она стартовала впервые. Однако уже привлекла к себе внимание общественности и конечно начинающих бизнесвумен. Познакомилась с ними Елена Алексенко.

Любовь к детям позволила Нюдле Санджиевой реализовать себя не только как мама, но и как успешная бизнес леди. Психологическое консультирование с ребятами и их родителями она проводит около шести лет. Совмещать карьеру с домашними делами ей помогает супруг. Он также работает в семейном развивающем центре.

В планах у Нюдли сделать ремонт в помещении и расширить творческие возможности. Потому и решила подать заявку на конкурс «Мама предприниматель», победитель которого получит грант. Но все, же главное, по словам участниц, это освоить новые знания. Тайм-менеджмент, стратегическое управление, финансовое планирование. Этому и многому другому участницы должны научиться за четыре дня.

Федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства стартовала в Калмыкии впервые. Участие в ней принимают 25 бизнесвумен республики. Это те, кто прошел отбор. Всего же было подано свыше полусотни заявок.

В конце обучения конкурсантки представят и защитят свои бизнес-проекты. По итогам этого испытания победительница получит 100 тысяч рублей на реализацию.