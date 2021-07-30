За сутки выявлены 83 новых случая заражения коронавирусом

Ежедневный прирост, по данным оперативного штаба, продолжает снижаться. Всего за период пандемии инфицированы более 29 тысяч человек. В медучреждениях лечатся 577 жителей республики. Большая часть в Элисте, остальные - в районах на базе 10 больниц.

28 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 11 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За сутки зарегистрированыеще три летальных исхода. Всего их уже 571.