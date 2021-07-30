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14 сентября, 09:39
НовостиCOVID-19

За сутки выявлены 83 новых случая заражения коронавирусом

За сутки выявлены 83 новых случая заражения коронавирусом

Ежедневный прирост, по данным оперативного штаба, продолжает снижаться. Всего за период пандемии инфицированы более 29 тысяч человек. В медучреждениях лечатся 577 жителей республики. Большая часть в Элисте, остальные - в районах на базе 10 больниц.

 28 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 11 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За сутки зарегистрированыеще три летальных исхода. Всего их уже 571.

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