Христиане Элисты отметили 75-летие с момента явления Иисуса Христа горожанам
В Казанском кафедральном соборе состоялись торжества, посвященные важному событию в духовной жизни православных. 75 лет назад верующим, молящимся в небольшом храме в Элисте, явился образ Иисуса Христа. К этой дате написана новая икона.
Екатерина Коробейникова, или как все называют ее в приходе, баба Катя, хорошо помнит тот день. 11 сентября 1946-го года ее бабушка Матрёна Худолеева пришла со службы в церкви и рассказала о великом чуде: молящимся явился образ самого Спасителя.
Образ Христа явился верующим Элисты в день празднования усекновения головы Иоанна Предтечи. Свидетелями стали 26 прихожан и батюшка. Чудо произошло во время чтения Евангелия, Спаситель предстал перед верующими в священническом облачении.
Сразу после этого в ближайшем крупном городе Ставрополе был найден иконописец, который написал икону со слов всех свидетелей чуда. Она и по сей день хранится в Крестовоздвиженской церкви.
По воспоминаниям очевидцев, староста храма Семен Бондаренко нёс готовый священный образ из Ставрополя в Элисту пешком, свернув холст в свиток.
К 75-летию чудесного события по заказу епархии в иконописной мастерской святого Алипия Печерского в Москве создан еще один список со чтимого образа. Он будет установлен на возвышении в Алтаре Казанского кафедрального Собора.
После божественной литургии архиепископ Юстиниан совершил крестный ход к старому храму, где и произошло чудесное событие. Он удивительным образом избежал закрытия в годы советской власти, и молитва здесь не прекращалась.