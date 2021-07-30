Христиане Элисты отметили 75-летие с момента явления Иисуса Христа горожанам

В Казанском кафедральном соборе состоялись торжества, посвященные важному событию в духовной жизни православных. 75 лет назад верующим, молящимся в небольшом храме в Элисте, явился образ Иисуса Христа. К этой дате написана новая икона.

Екатерина Коробейникова, или как все называют ее в приходе, баба Катя, хорошо помнит тот день. 11 сентября 1946-го года ее бабушка Матрёна Худолеева пришла со службы в церкви и рассказала о великом чуде: молящимся явился образ самого Спасителя.

Образ Христа явился верующим Элисты в день празднования усекновения головы Иоанна Предтечи. Свидетелями стали 26 прихожан и батюшка. Чудо произошло во время чтения Евангелия, Спаситель предстал перед верующими в священническом облачении.

Сразу после этого в ближайшем крупном городе Ставрополе был найден иконописец, который написал икону со слов всех свидетелей чуда. Она и по сей день хранится в Крестовоздвиженской церкви.

По воспоминаниям очевидцев, староста храма Семен Бондаренко нёс готовый священный образ из Ставрополя в Элисту пешком, свернув холст в свиток.

К 75-летию чудесного события по заказу епархии в иконописной мастерской святого Алипия Печерского в Москве создан еще один список со чтимого образа. Он будет установлен на возвышении в Алтаре Казанского кафедрального Собора.

После божественной литургии архиепископ Юстиниан совершил крестный ход к старому храму, где и произошло чудесное событие. Он удивительным образом избежал закрытия в годы советской власти, и молитва здесь не прекращалась.