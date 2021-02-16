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5 марта, 20:24
НовостиСоциальная политика

Впервые в Калмыкии будет проведён конкурс для поддержки НКО в рамках Фонда президентских грантов

Впервые в Калмыкии будет проведён конкурс для поддержки НКО в рамках Фонда президентских грантов

Калмыкия в числе победителей̆ конкурсного отбора получит 10 миллионов рублей субсидии. Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что намерен удвоить  эту сумму за счёт ресбюджета и провести конкурс среди НКО. Это даст возможность поддержать больше значимых для региона проектов. В прошлом году в Калмыкии, благодаря субсидиям Фонда, было реализовано 10 проектов более, чем на 15 миллионов рублей.

С каждым годом число заявок и победителей̆ значительно растёт. Это хорошая поддержка в решении социальных проблем, качественной̆ и целенаправленной̆ помощи населению. В этом году сбор заявок стартует уже в мае.

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