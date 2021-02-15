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5 марта, 19:35
НовостиСтроительствоГород

В Калмыкии продолжается благоустройство территорий в ходе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Калмыкии продолжается благоустройство территорий в ходе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Напомним, он реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и  преображает места отдыха в разных населенных пунктах республики. За последние два года в регионе уже построено 17 объектов, три из которых – в Элисте. Парк и площадь Победы и аллея у Дома Правительства. Благоустройство парка продолжится и жителям Элисты предстанет ещё одна зона отдыха. Все объекты выбирали сами жители. Лидеры голосования стали участниками масштабной реконструкции. В конце апреля начнется голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году.

Парк «Молодежный», Аллея Героев с парком и Сквер у Культурного центра «Родина» набрали наибольшее количество голосов по результатам первого этапа рейтингового голосования. Для удобства жителей процедура упростилась – теперь достаточно оставить свой голос на специальной платформе доступ, к которой будет открыт через Госуслуги.

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