Впереди нас ждут праздничные выходные

На улицах калмыцкой столицы уже витает ощущение женского праздника. Кто-то думает над будущим подарком для своей лучшей половинки, а кто-то в его предвкушении. Подробнее о подготовке к празднику весны, красоты и женственности в материале нашего корреспондента Белиг Манцаевой.

Все мужчины, в преддверии этого замечательного праздника, отправляются за подарками для своих дорогих женщин, готовясь потолкаться среди единомышленников в очередях.

Международный женский день - совершенно особый, первый весенний праздник, наполненный удивительным настроением самого чудесного времени года и, конечно, очарованием и красотой, которую дарят всему миру представительницы лучшей половины человечества. Цветы в этот праздник - всегда были, есть и будут лучшим подарком для милых дам.

Для флористов 8 марта – один из самых напряженных дней в году. Задолго до ажиотажа они работают в режиме нон-стоп из-за большого количества предварительных заказов. Для элистинцев излюбленными, вот уже многие годы, являются тюльпаны и мимозы. В сборных букетах часто встречаются гортензии, хризантемы, альстромерии и кустовые розы. Элистинец Александр Сельдиков к этому празднику готовится тщательно.

В каждой семье этот день будет особенным. Потому что самым большим подарком для каждой женщины всегда будет внимание к ней её родных, близких, коллег и друзей.