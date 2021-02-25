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19 марта, 13:19
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«Внимание, дети!»

«Внимание, дети!»

Сегодня последний день занятий в столичных школах и учащиеся выйдут на весенние каникулы. В дни школьных каникул дети остаются незанятые учебой и проводят на улице без присмотра взрослых больше времени.

По данным ГИБДД во время школьных каникул число ДТП с участием детей и подростков увеличивается. В эти дни в Калмыкии стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». С начала года на дорогах региона произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадали 9 детей и подростков. При этом 6 несовершеннолетних пострадавших в момент ДТП находились в салоне автомобиля в качестве пассажиров. 

В эти дни без внимания Госавтоинспекции не останутся ни сами дети, ни их родители. Инспекторы акцентируют внимание автовладельцев на важность использования детских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в салоне автомобиля и недопустимости нарушения ПДД. Операция «Внимание, дети» продлится до 31 марта 2021 года.

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