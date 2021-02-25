Региональный этап Всероссийского конкурса "Семья Года"

36 семей, представлены всеми муниципальными образованиями для участия в-первом региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Об этом сообщается на сайте профильного ведомства.

Конкурс, состоится по всем пяти номинациям: «Многодетная, молодая, сельская, золотая семья», и «Семья – хранитель традиций». Самой популярной номинацией, как и в предыдущие годы, является «Сельская семья». Здесь подано самое большое количество заявок – 10.

Впервые в этом году в номинации «Золотая семья» 6 семей, прожившие в браке более 50 лет поборются за звание. В номинации «Многодетная семья» примут участие 5 семей, в одной из которых воспитываются 5 и более детей.

Молодых семей становится в республике больше. И потому популярность набирает номинация, возраст супругов, которых не превышает 35 лет, таковых семей 7 . В одной из ярких номинаций конкурса – «Семья – хранитель традиций» будут участвовать 8 семей.

Итоги первого этапа конкурса будут подведены до 26 марта.