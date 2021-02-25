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19 марта, 12:14
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В этом году исполняется 80 лет с момента создания 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии

В этом году исполняется 80 лет с момента создания 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии

Сейчас рассматривается вопрос об увековечивании памяти легендарного воинского соединения в виде скульптурного монумента или памятника. Инициативной группой был предложен проект мемориального комплекса «Воинская слава Калмыкии», в который войдет, в том числе, и стелла с именами воинов 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске в 14:30.

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