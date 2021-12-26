В России сократили срок карантина по коронавирусу до семи дней

Об этом сообщила Вице-премьер Правительства Татьяна Голикова. Сейчас карантин из-за коронавируса длится 14 календарных дней. Это время инкубационного периода инфекции. Считается, что если человек заражен, то в течение этого времени проявятся симптомы. Если их не будет, то и опасности для окружающих нет.

По словам Голиковой, больничные, в случае подъема заболеваемости в России, будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно. Власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется, скорректируют сроки.