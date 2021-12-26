Представитель Калмыкии в эти дни выступает на Кубке России по стрельбе из лука

Соревнования проходят в Орле, участвуют в них атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего около 80 спортсменов из 15 регионов.

Степную республику представляет Валерий Ткачев. Он тренируется под руководством Нарана Церенова в Республиканском центре адаптивной физической культуры и спорта.

Всего в программу соревнований вошли 10 дисциплин – 6 личных и 4 командные. Результаты станут известны 22 января, именно тогда завершится турнир.