Итоги праздников. Самый новогодний дом

Администрация приморского района наградила призеров и победителей конкурса «Новогодняя Лагань» за лучшее праздничное оформление фасадов зданий, домов и прилегающих территорий.

Триумфатором стала семья Некрасовых. Они проживают по улице Губкина. Им удалось создать настоящую новогоднюю сказку у себя дома.

Второе место досталось супругам Волобаевым. Третье почётное место разделили семьи Ситенко и Дойниковы, проживающие по ул. Баташова.

Среди предпринимателей за лучшее оформление своего магазина первый приз получила Инна Говорова, на втором месте Мавлиха Эльбикова, а замыкает тройку лидеров Александр Филимонов.

Кстати, в администрации города будут также приглашены и те, кто не подавал заявку на участие в конкурсе.