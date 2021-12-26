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19 января, 14:41
НовостиКультура

Итоги праздников. Самый новогодний дом

Итоги праздников. Самый новогодний дом

Администрация приморского района наградила призеров и победителей конкурса «Новогодняя Лагань» за лучшее праздничное оформление фасадов зданий, домов и прилегающих территорий.

Триумфатором стала семья Некрасовых. Они проживают по улице Губкина. Им удалось создать настоящую новогоднюю сказку у себя дома.

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Второе место досталось супругам Волобаевым. Третье почётное место разделили семьи Ситенко и Дойниковы, проживающие по ул. Баташова.

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Среди предпринимателей за лучшее оформление своего магазина первый приз получила Инна Говорова, на втором месте Мавлиха Эльбикова, а замыкает тройку лидеров Александр Филимонов.

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Кстати, в администрации города будут также приглашены и те, кто не подавал заявку на участие в конкурсе.

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