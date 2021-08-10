В Следственном комитете России для граждан стал доступен Информационный центр

Это подразделение создано Председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным для оперативной связи с гражданами.

В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может подать обращение, например, в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта следкома.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» можно получить ответы на вопросы через Приемную Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях - facebook.com/infocentrskrf (Фейсбук) и ok.ru/group/61254572769397 (Одноклассники). Также для граждан функционирует и телефонная связь 8-800-100-12-60.

Для каждого рода проблем предусмотрена своя линия, такие как «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес» и «Справочная информация».