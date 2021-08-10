В Калмыцкой этнокультурной гимназии проходят мероприятия по родительскому контролю горячего питания начальных классов

С начала месяца мамы и папы учеников ежедневно посещают столовую во время обеда детей. Главная цель – убедиться, что поддерживается необходимая температура готовых блюд, создаются условия для мытья рук перед едой, соблюдаются меры безопасности, как, например, социальная дистанция.

Напомним, на прием пищи отводится 20 минут. А питание осуществляется в соответствии примерным двадцатидневным меню. Сегодня и наша съемочная группа вместе с родителями побывает в столовой гимназии.

После второго урока первоклассники этнокультурной гимназии спешат в столовую, чтобы подкрепиться. Самые младшие, традиционно, садятся за стол первыми.

То, что приготовили повара, ребят устраивает. В этот раз, на тарелках гречка, тушённое в соусе мясо птицы, салат, кисель и хлеб. Стоимость обеда 85 рублей. Горячее питание обеспечивается в соответствии с примерным двадцатидневным меню, рассказывает шеф-повар Зарема Макаева. Она же возглавляет частную организацию, основное направление которой - деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях. Чтобы продукты всегда были свежими, она привозит их дважды в неделю. А вот, чтобы успеть приготовить и подать все к столу, работники приходят к половине пятого утра.

Помимо санитарных норм и правил, есть еще мнение тех, для кого эта работа организована. Чтобы убедиться в качестве питания и условиях подачи и приема пищи детьми, ежедневно представители родительского комитета

Пометки о посещении они вносят в специальный журнал. В первую очередь, оценивается соответствие блюд утвержденному меню, их объем и внешний вид, а также санитарно-техническое состояние обеденного зала, мебели, посуды, наличие салфеток и санитарной одежды у сотрудников столовой.

Поправка в закон об образовании, касающаяся обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов, вступила в силу в сентябре прошлого года. Что касается среднего и старшего звена, то здесь многие дети самостоятельно покупают обед в столовой. Старшеклассники этнокультурной гимназии высоко оценивают уровень школьного рациона.

Тысячи школьников ежедневно в образовательных заведениях региона приходят в столовую, чтобы подкрепится и восполнить силы для занятий. Жалоб с начала учебного года на питание в школьных столовых в Управление Роспотребнадзора не поступало.