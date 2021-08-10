Сотрудники Национального музей проводят курс обучения будущих коллег

Здесь начался третий курс по направлению «Музейный код. Я – главный хранитель!».

Он проводится в рамках Национального проекта «Творческие люди». В процессе занятий школьники получат профессиональные знания по учёту, хранению и консервации музейных ценностей, узнают, что такое фондохранилище, как выставлять экспонаты для посетителей и, конечно, ближе познакомятся с этнографией и историей родного края.