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7 октября, 19:59
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Сотрудники Национального музей проводят курс обучения будущих коллег

Сотрудники Национального музей проводят курс обучения будущих коллег

Здесь начался третий курс по направлению «Музейный код. Я – главный хранитель!».

Он проводится в рамках Национального проекта «Творческие люди». В процессе занятий школьники получат профессиональные знания по учёту, хранению и консервации музейных ценностей, узнают, что такое фондохранилище, как выставлять экспонаты для посетителей и, конечно, ближе познакомятся с этнографией и историей родного края.

 

 

 

 

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