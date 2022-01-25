В России стартовал конкурс «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»

Главными героями проекта станут бизнесмены, которые не только увлечены собственным делом, но и вносят вклад в развитие своего региона.

Рассказать о них могут школьники, студенты, наставники, преподаватели, учителя и даже родители, а также журналисты, блогеры и предприниматели-наставники. Участники представят свои работы в нескольких направлениях. Призовой фонд конкурса – 400 тысяч рублей. Заявки принимаются до 1 октября. При этом промежуточные итоги подводятся ежемесячно.