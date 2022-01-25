21 февраля, 11:56
 6 °C
87,34
76,77
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 февраля, 13:57
НовостиБизнесЭкономика

В России стартовал конкурс «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»

В России стартовал конкурс «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»

 Главными героями проекта станут бизнесмены, которые не только увлечены собственным делом, но и вносят вклад в развитие своего региона.

Рассказать о них могут школьники, студенты, наставники, преподаватели, учителя и даже родители, а также журналисты, блогеры и предприниматели-наставники. Участники представят свои работы в нескольких направлениях. Призовой фонд конкурса – 400 тысяч рублей. Заявки принимаются до 1 октября. При этом промежуточные итоги подводятся ежемесячно.

 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия