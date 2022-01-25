21 февраля, 11:54
 6 °C
87,34
76,77
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 февраля, 14:25
НовостиОбщество

В Элисте прошел V Mежрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест — Создаем будущее — 2022»

В Элисте прошел V Mежрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест — Создаем будущее — 2022»

Ежегодно он собирает любителей техники, науки и инноваций со всей страны.  В этом году мероприятие прошло в очном и дистанционном форматах для детей в возрасте от  5 до 17 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

География фестиваля расширилась: в нём приняли участие свыше 500 детей из Калмыкии, Ставропольского края, Чувашии, Нижегородской области, Якутии, Краснодарского края, Поволжья и городов Центрального Федерального округа.

Напомним, сегодня в республике активно развиваются информационные образовательные технологии,  работают профильные центры дополнительного образования. В 2020 году в 43 школах региона были открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», а в 2021 - первый в Калмыкии Центр цифрового образования детей «IТ-куб». 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия