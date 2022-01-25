В Элисте прошел V Mежрегиональный робототехнический фестиваль «РобоФест — Создаем будущее — 2022»

Ежегодно он собирает любителей техники, науки и инноваций со всей страны. В этом году мероприятие прошло в очном и дистанционном форматах для детей в возрасте от 5 до 17 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

География фестиваля расширилась: в нём приняли участие свыше 500 детей из Калмыкии, Ставропольского края, Чувашии, Нижегородской области, Якутии, Краснодарского края, Поволжья и городов Центрального Федерального округа.

Напомним, сегодня в республике активно развиваются информационные образовательные технологии, работают профильные центры дополнительного образования. В 2020 году в 43 школах региона были открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», а в 2021 - первый в Калмыкии Центр цифрового образования детей «IТ-куб».