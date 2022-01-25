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21 февраля, 13:50
Новости

Калмыкия направила партию гуманитарной помощи для мирного населения Донецка и Луганска

Калмыкия направила партию гуманитарной помощи для мирного населения Донецка и Луганска

«Наша республика не может оставаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности из-за происходящих  там событий».

Сообщает Глава региона Бату Хасиков в своем инстаграм-аккаунте. Властью Калмыкии принято решение направить партию гуманитарной помощи для эвакуированных. В наборы войдет продукция от калмыцких производителей. Это необходимая мера, ведь на кону стоят жизни людей. Подчеркнул Глава. Кроме того, сегодня в Ростов для оказания помощи беженцам отправилась группа добровольцев из Калмыкии.

«Народы нашей страны всегда вставали плечом к плечу против общей беды в сложные времена. Сейчас непростое время, когда наше единство особенно важно», - заключил Бату Хасиков.  

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