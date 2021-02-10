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4 марта, 17:27
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В России создан интернет-ресурс для распознавания азбуки Брайля

В России создан интернет-ресурс для распознавания азбуки Брайля

Соответствующее решение реализовано Агентством стратегических инициатив. Его поддержал Президент России, об этом сообщает ФСС России. Для того, чтобы получить расшифровку в виде обычного текста, нужно зайти на сайт с телефона или компьютера и сфотографировать страницу с текстом на Брайле.

 Решение работает на сближение слепых и слабовидящих людей, расширяет возможности их общения с обычными людьми и педагогами. Повышает доступность образования особенным детям и позволяет использовать разного рода услуги слабовидящим людям. Решение позволяет распознавать двусторонний текст, русский, английский и математический языки, выводить распознанный текст поверх изображения или отдельно.

 

 

 

 

 

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