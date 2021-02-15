В кинотеатрах страны стартовал показ нового фильма Алексея Нужного «Пара из будущего»

Действие фильма происходит в 2020 и 2040 годах, и создатели попытались отразить разницу эпох, прежде всего, на эмоциональном уровне.

Сюжет картины развивается в недалеком будущем - в 2040 году. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.

В «Паре из будущего», сквозь юмор комичных сцен, проступает ностальгия и боль героев из-за совершенных ошибок, тоска по времени, когда они были влюблены и счастливы.

Главные роли исполнили любимые артисты - Мария Аронова и Сергей Бурунов

«Фильм позволит нам посмотреть на себя со стороны. Как мы влюбленными женимся, и потом чувства забываются. Но, в конечном итоге, ты понимаешь, что нет ничего важнее семьи, детей и любимого человека» - признаются актеры.

А для режиссера Алексея Нужного его фильм – напутствие для молодых людей, переживающих первые сильные чувства: «Все, что я хотел бы сказать себе более молодому — никогда не отрекайся от любви. Об этом я и снял кино!».