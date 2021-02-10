Республиканская математическая олимпиада школьников имени академика Эрдниева вошла в федеральный перечень олимпиад

Ежегодно тысячи калмыцких школьников участвуют в математическом состязании. В этом году в знаниях по математике соревновались не только калмыцкие ребята, но и учащиеся из 4 субъектов.Олимпиада включает школьный, муниципальный и региональный этапы. Сведения о победителях и призерах регионального этапа XII Республиканской математической олимпиады школьников имени академика Эрдниева будут внесены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, из них формируется список потенциальных претендентов на получение грантов Президента России.

Главными критериями отбора претендентов на гранты станут достижения в учёбе, подтверждённые дипломами победителей или призёров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий.

Кандидаты в возрасте до 18 лет смогут претендовать на единовременную выплату в размере 125 тысяч рублей. Победители олимпиады , которая стартует 15 марта на базе Элистинской многопрофильной гимназии получат реальные шансы претендовать на получение гранта Президента.