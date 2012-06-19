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14 февраля, 17:32
НовостиСоциальная политика

В России продлен упрощенный порядок назначения инвалидности

В России продлен упрощенный порядок назначения инвалидности

Действующий в стране временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года. Такое постановление подписал Председатель Правительства страны  Михаил Мишустин. 

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения. 

 

 

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