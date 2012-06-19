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14 февраля, 17:56
НовостиCOVID-19

В Калмыкии режим ограничений продлен до 14 марта включительно

В Калмыкии режим ограничений продлен до 14 марта включительно

Указом Главы Калмыкии в республике продлен период действия ограничительных мер до 14 марта текущего год включительно. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Решение принято по итогам оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии. 

В ходе заседания оперштаба было определено, что в республике не достигнуты показатели эпидемиологического благополучия, которые позволяют перейти к следующему этапу снятия ограничений. В этой связи на территории республики сохраняется действие мер по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

 

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