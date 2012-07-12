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14 февраля, 15:02
НовостиКультура

На телеканале «Россия-1» стартует новый сезон сериала «Оптимисты»

На телеканале «Россия-1» стартует новый сезон сериала «Оптимисты»

15 февраля в 21:20 на телеканале «Россия» начинается показ сериала «Оптимисты. Новый сезон». 

События романтического шпионского детектива, где государственные тайны переплетаются с тайнами главных героев, разворачиваются в период Карибского кризиса.  

На медиаплатформе СМОТРИМ исполнители главных ролей Сергей Безруков и Елизавета Боярская в интервью ведущей Анастасии Чернобровиной рассказали о проекте и поделились воспоминаниями о съемках.

Действие картины режиссера Алексея Попогребского происходит в 1960-е. Героиня Елизаветы Боярской – американский фотограф Алекс Брэдли, которая вместе с мужем-журналистом приезжает в СССР. Она - свободная, яркая, богемная, совершенно не похожа на советских женщин.

В новом сезоне «Оптимистов» между героями Безрукова и Боярской вспыхивает роман, но как быть, если он – советский разведчик, а она – американский фотограф. Запретная любовь поглощает героев целиком, заставляя забыть о долге, Родине и даже о семьях.

Безруков и Боярская не в первый раз играют любовь. Они уже были вместе в новой версии «Иронии судьбы», у них есть романтическая линия в фильме «Матч».

 

 

 

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