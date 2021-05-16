В Республиканском центре социального обслуживания населения открылся лагерь дневного пребывания «Смышленный верблюжонок»

20 ребят, находящихся на обслуживании центра, в рамках оздоровительной смены побывали на «Верблюжьем острове». Корабли пустыни не могли не оставить равнодушным ни одного ребёнка. Дети с удовольствием покатались на величавых животных и запечатлели эмоции от поездки на фото.

Также для них была организована экскурсия по калмыцкой кибитке, где ребята познакомились с внутренним пространством и устройством жилья наших предков.