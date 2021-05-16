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11 июня, 15:18
НовостиСоциальная политика

В Республиканском центре социального обслуживания населения открылся лагерь дневного пребывания «Смышленный верблюжонок»

В Республиканском центре социального обслуживания населения открылся лагерь дневного пребывания «Смышленный верблюжонок»

20 ребят, находящихся на обслуживании центра, в рамках оздоровительной смены побывали на «Верблюжьем острове». Корабли пустыни не могли не оставить равнодушным ни одного ребёнка. Дети с удовольствием покатались на величавых животных и запечатлели эмоции от поездки на фото.

Также для них была организована экскурсия по калмыцкой кибитке, где ребята познакомились с внутренним пространством и устройством жилья наших предков.

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