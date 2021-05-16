В рамках празднования Дня России на площади Победы в столице пройдёт акция «Триколор единой страны»

Сотрудники Республиканского центра молодёжи совместно с волонтёрами столицы будут поздравлять жителей с праздником и вручать ленты с триколором.

Там же пройдёт Республиканский этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!». 14-летним молодым людям, имеющим успехи в учёбе, спорте или общественной деятельности в торжественной обстановке вручат паспорта гражданина страны и подарки.