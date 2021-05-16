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11 июня, 15:46
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В рамках празднования Дня России на площади Победы в столице пройдёт акция «Триколор единой страны»

В рамках празднования Дня России на площади Победы в столице пройдёт акция «Триколор единой страны»

Сотрудники Республиканского центра молодёжи совместно с волонтёрами столицы будут поздравлять жителей с праздником и вручать ленты с триколором.

 Там же пройдёт Республиканский этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!». 14-летним молодым людям, имеющим успехи в учёбе, спорте или общественной деятельности в торжественной обстановке вручат паспорта гражданина страны и подарки.

 

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