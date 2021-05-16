Предприниматели Калмыкии могут рассчитывать на поддержку при принятии на работу безработных граждан

В регионе действует федеральная программа, направленная на субсидирование предпринимателей трудоустраивающих граждан, которые не имеют работу и состоят на учёте в Центре занятости населения.

Напомним, субсидия представляется в качестве частичной компенсации затрат работодателя на выплату зарплаты работникам. Распределять субсидии будет Фонд социального страхования, чтобы её получить, нужно обратиться в Центр занятости населения.