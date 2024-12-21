23 декабря, 16:02
В преддверии нового в Малых Дербетах не забывают поздравить своих земляков.
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Благотворительный фонд «Старость в радость» вручил новогодние подарки жителям района, находящимся на социальном обслуживании в КЦСОН Малодербетовского района.
Социальные работники посетили своих подопечных с искренними пожеланиями благополучия, здоровья, счастья и долголетия подарили подарки. Малодербетовский комплексный центр благодарит Александра Чудидова за оказанную помощь нуждающимся семьям и тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.
Фото: Администрация Малодербетовского РМО РК