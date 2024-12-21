В Калмыкии жители объединяются для сбора гуманитарной помощи бойцам СВО.

В Элисте жильцы 7 микрорайона дома № 2 первого корпуса под лозунгом «СВОих не бросаем» собрали шестую партию гуманитарной помощи в зону СВО.

На этот раз посылки отправятся военнослужащим с новогодними поздравлениями. Подарки от жильцов первого корпуса и 4 коробки с борцоками, которые печет Светлана Рубежная, напомнят бойцам о доме, калмыцком празднике Зул. Председатель Совета дома Галина Козорез – организатор и вдохновитель гуманитарных акций, активно поддерживает инициативы элистинцев, направленные на помощь бойцам СВО.