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23 декабря, 15:30
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В Калмыкии жители объединяются для сбора гуманитарной помощи бойцам СВО.

В Калмыкии жители объединяются для сбора гуманитарной помощи бойцам СВО.

В Элисте жильцы 7 микрорайона дома № 2 первого корпуса под лозунгом «СВОих не бросаем» собрали шестую партию гуманитарной помощи в зону СВО.

На этот раз посылки отправятся военнослужащим с новогодними поздравлениями. Подарки от жильцов первого корпуса и 4 коробки с борцоками, которые печет Светлана Рубежная, напомнят бойцам о доме, калмыцком празднике Зул. Председатель Совета дома Галина Козорез – организатор и вдохновитель гуманитарных акций, активно поддерживает инициативы элистинцев, направленные на помощь бойцам СВО.

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