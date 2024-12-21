23 декабря, 16:09
В Калмыкии подписан договор о целевом обучении студентов.
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Калмыцкий государственный университет и Управление ветеринарии РК подписали договор о целевом обучении студентов. Первыми заказчиками на целевое обучение стали республиканская ветеринарная лаборатория, Приютненская республиканская станция по борьбе с болезнями животных, Яшалтинская республиканская станция и Целинная республиканская станция по борьбе с болезнями животных.
В церемонии подписания договора приняли участие ректор Бадма Салаев и и.о. начальника Управления ветеринарии РК Виктор Санджиев.
Фото: КалмГУ