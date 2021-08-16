В Народном Хурале республики обсудили проблемы социальной сферы

Проблемы в сфере психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, обсудили на межсессионном заседании комитета Народного Хурала по образованию, здравоохранению, культуре, молодежной политике, социальной защите и спорту.

В частности, депутаты заслушали доклады руководителей ведомств исполнительной власти Татьяны Питкиевой и Марины Ользятиевой, которые рассказали о текущей ситуации в этой сфере.

На сегодня, по прогнозным данным в республике свыше тысячи детей с ОВЗ и инвалидов, находящихся на обучении. Особое внимание на заседании было уделено проблемам обучения и социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра. Их озвучила Ольга Сердюкова, исполняющая обязанности председателя правления регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Депутаты акцентировали внимание на вопросах организации доступной безбарьерной среды, а также необходимости увеличения финансирования деятельности Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. По итогам работы, правительству направлены соответствующие рекомендации.