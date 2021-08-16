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12 октября, 18:51
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Калмыкия присоединилась к образовательной акции «Всероссийский экономический диктант»

Калмыкия присоединилась к образовательной акции «Всероссийский экономический диктант»

Сегодня студенты КалмГУ стали его участниками. Напомним, он проходит в режиме онлайн. В этом году вопросов больше – 30. Об этом говорят ребята, которые не первый год проверяют знания.

Экономический диктант проходит в стране в пятый раз.

Вопросы разделены на два уровня сложности – для школьников старших классов и для студентов.

 Как рассказала исполняющая обязанности заведующей кафедрой экономической безопасности, учета и финансов КалмГУ Марина Сарунова для успешного написания нужно иметь представление об экономической истории страны, разбираться в актуальной социально-экономической повестке и обладать базовой грамотностью в этой сфере.

 

 

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