Михаил Мишустин утвердил изменения в правила технологического присоединения к электросетям

Благодаря этому, садоводам станет проще провести электричество на свои участки. Теперь заявку на подключение можно будет подать напрямую, а не через садоводческое товарищество. Решение касается дачников, которые хотят подключить энергопринимающие устройства мощностью не более 15 киловатт. На участках электричество, порой, единственный способ обеспечить отопление, если нет газа.

Напомним, что за самовольное подключение грозит крупный штраф от десяти до трехсот тысяч рублей, а также уголовная ответственность. Потому, решение кабмина сделает процесс присоединения участков к сетям более доступным и быстрым, отметил Мишустин.