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19 сентября, 18:21
НовостиСоциальная политика

В Национальном музее РК им. Н.Н. Пальмова состоялось первое занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Национальном музее РК им. Н.Н. Пальмова состоялось первое занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья

Оно состоялось в культурно-развивающем центре «Седкл». Как сообщают в телеграм-канале музея, преподаватель-художник на уроке по изобразительному искусству познакомил ребят с чудесным миром «волшебных красок»: рассказал об основных цветах, научил смешивать краски и создавать рисунок в технике гуаши.

После занятия дети, в сопровождении родителей, посетили выставку движущихся динозавров - «Диномир».

Фото взято из телеграм-канала музея.

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