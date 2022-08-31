В Национальном музее РК им. Н.Н. Пальмова состоялось первое занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья

Оно состоялось в культурно-развивающем центре «Седкл». Как сообщают в телеграм-канале музея, преподаватель-художник на уроке по изобразительному искусству познакомил ребят с чудесным миром «волшебных красок»: рассказал об основных цветах, научил смешивать краски и создавать рисунок в технике гуаши.



После занятия дети, в сопровождении родителей, посетили выставку движущихся динозавров - «Диномир».



Фото взято из телеграм-канала музея.