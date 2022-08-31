19 сентября, 18:21
В Национальном музее РК им. Н.Н. Пальмова состоялось первое занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья
Смотрите наши видео на YouTube!
Оно состоялось в культурно-развивающем центре «Седкл». Как сообщают в телеграм-канале музея, преподаватель-художник на уроке по изобразительному искусству познакомил ребят с чудесным миром «волшебных красок»: рассказал об основных цветах, научил смешивать краски и создавать рисунок в технике гуаши.
Оно состоялось в культурно-развивающем центре «Седкл». Как сообщают в телеграм-канале музея, преподаватель-художник на уроке по изобразительному искусству познакомил ребят с чудесным миром «волшебных красок»: рассказал об основных цветах, научил смешивать краски и создавать рисунок в технике гуаши.
После занятия дети, в сопровождении родителей, посетили выставку движущихся динозавров - «Диномир».
Фото взято из телеграм-канала музея.