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19 сентября, 21:38
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Калмыкия в числе лидеров по темпу ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства и кассовому исполнению

Калмыкия в числе лидеров по темпу ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства и кассовому исполнению

По результатам первых 8 месяцев года Минстрой России включил республику в 30 лучших по перечисленным показателям регионов. Глава Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил за упорную работу курирующего зампреда Нарана Кюкеева, коллективы отраслевых министерств, а также муниципалитеты и добросовестных застройщиков.

"Достижение показателей и реализация программ, в первую очередь, зависит от работы команды. Уверен, что беспрецедентные меры поддержки, разработанные Правительством России позволят нам продолжить работу, не сбавляя наращенных темпо" - отметил он в своих социальных сетях.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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