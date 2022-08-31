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19 сентября, 17:26
НовостиСтроительство

Первые результаты Национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Первые результаты Национального проекта "Безопасные качественные дороги"

В Элисте сегодня приняли первую за этот год автомобильную дорогу, построенную по данному проекту. На улице Северная выполнены работы по устройству дорожного покрытия, установке пешеходного ограждения, устройству покрытия тротуаров. Также дорожные службы поставили остановочный павильон. В скором времени планируется запустить общественный транспорт по маршруту №5.

Согласно контракту, строительство должно было быть завершено в ноябре текущего года, однако работы завершены досрочно.

Фото из телеграм-канала Минстроя РК.

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