28 июня, 09:22
 33 °C
86,19
72,17
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 июня, 11:22
НовостиСоциальная политика

В Лагани проводится подбор жилья для детей-сирот

В Лагани проводится подбор жилья для детей-сирот

Выпускники интернатов получили квартиры в новостройке еще в 2013 году. Но, как стало известно позже, четырехквартирный дом сдали в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Об этом мы уже рассказывали в эфире нашей программы в конце прошлого года. К решению вопроса подключились региональные профильные ведомства и прокуратура. Проживать там невозможно и сейчас, уверяют люди.

После признания дома аварийным, было принято решение о выделении пострадавшим 3 миллионов рублей на приобретение жилья на вторичном рынке. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Напомним, что между региональным министерством по земельным и имущественным отношениям и «Домостроительным комбинатом» был заключен контракт на выполнение подрядных работ по строительству одноэтажного 4-квартирного дома для детей-сирот. Подробнее об этом смотрите сегодня в эфире «Вести Калмыкия»  в 14.30. 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия