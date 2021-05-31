В Лагани проводится подбор жилья для детей-сирот

Выпускники интернатов получили квартиры в новостройке еще в 2013 году. Но, как стало известно позже, четырехквартирный дом сдали в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Об этом мы уже рассказывали в эфире нашей программы в конце прошлого года. К решению вопроса подключились региональные профильные ведомства и прокуратура. Проживать там невозможно и сейчас, уверяют люди.

После признания дома аварийным, было принято решение о выделении пострадавшим 3 миллионов рублей на приобретение жилья на вторичном рынке. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Напомним, что между региональным министерством по земельным и имущественным отношениям и «Домостроительным комбинатом» был заключен контракт на выполнение подрядных работ по строительству одноэтажного 4-квартирного дома для детей-сирот. Подробнее об этом смотрите сегодня в эфире «Вести Калмыкия» в 14.30.