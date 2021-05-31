Определены победители второго конкурса Президентских грантов 2021 года

В числе победителей – 5 общественных организаций. Всевеликое войско донское с проектом «Герои калмыцкой земли», яшалтинцы с проектом «Калмыцкие шермиции». Национальный фонд развития и поддержки культуры и науки «Наследие Бумбы» подготовил проект Киношкола Creativein School в рамках Арт-резиденции «Цифровые кочевники». Религиозная организация «Элистинская и Калмыцкая епархия Русской православной церкви» с проектом «Князь и хан: Дружба во имя свободы». Благотворительный фонд сохранения культуры и традиций «Наследники великого прошлого» с проектом «Элиста. Невыдуманная история». Общая сумма привлеченных в республику средств составила более 9,5 миллионов рублей.