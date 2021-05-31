28 июня, 07:38
 29 °C
86,19
72,17
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 июня, 10:09
НовостиСоциальная политика

В Калмыкии 92 семьи получили поддержку на основе социального контракта

В Калмыкии 92 семьи получили поддержку на основе социального контракта

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития, труда и занятости региона. В том числе: по поиску работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства, на осуществление иных мероприятий по выходу из трудной жизненной ситуации.

Стоит отметить, что социальный контракт – это соглашение, которое заключено с малоимущей семьей, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике. Цель государственной социальной помощи на основании соцконтракта - выход таких граждан на более высокий уровень жизни.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия