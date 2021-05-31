В Калмыкии 92 семьи получили поддержку на основе социального контракта

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития, труда и занятости региона. В том числе: по поиску работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства, на осуществление иных мероприятий по выходу из трудной жизненной ситуации.

Стоит отметить, что социальный контракт – это соглашение, которое заключено с малоимущей семьей, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике. Цель государственной социальной помощи на основании соцконтракта - выход таких граждан на более высокий уровень жизни.