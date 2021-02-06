В Калмыкию прибыл новый, современный вертолёт для оказания медицинской помощи

В регион по контракту с Национальной Службой Санитарной Авиации прибыл новый вертолёт Ми-8. Реаниматологи, неонатологи, сотрудники Республиканской Станции Скорой помощи и медицины катастроф, Минздрав Калмыкии провели приемку борта. Он оснащён современной техникой. Его вместимость - 18 человек. Борт готов к полетам, все райбольницы оповещены о готовности санавиации к вылетам. Вертолёт отбудет свою вахту в степной республике до 31 августа.