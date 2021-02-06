9 марта, 15:03
 2 °C
88,17
74,26
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 марта, 15:11
НовостиСоциальная политикаЗдравоохранение

В Калмыкию прибыл новый, современный вертолёт для оказания медицинской помощи

В Калмыкию прибыл новый, современный вертолёт для оказания медицинской помощи

В регион по контракту с Национальной Службой Санитарной Авиации прибыл новый вертолёт Ми-8. Реаниматологи, неонатологи, сотрудники Республиканской Станции Скорой помощи и медицины катастроф, Минздрав Калмыкии провели приемку борта. Он оснащён современной  техникой. Его вместимость - 18 человек. Борт готов к полетам, все райбольницы оповещены о готовности санавиации к вылетам. Вертолёт отбудет свою вахту в степной республике до 31 августа.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия