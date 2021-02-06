9 марта, 15:32
Оперативная информация по заболеваемости COVID-19 на 9 марта
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За минувшие сутки выявлено 26 новых случаев заражения. Всего за период пандемии инфицировано 19 тысяч 325 человек. Почти 95 процентов из них выздоровели, включая 38 жителей региона за сутки. В тяжелом состоянии 12 больных, 9 из них на ИВЛ. За всё время пандемии инфекция унесла 302 жизни в Калмыкии. В госпиталях лечатся 465 пациентов. Большая их часть – в Элисте. В режиме домашней изоляции 3734 человека