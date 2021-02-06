«Человек неунывающий» - сегодня на медиа-платформе СМОТРИМ

Платформа СМОТРИМ в марте представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов. Среди них – лента Андрея Кончаловского «Человек неунывающий»

9 марта только подписчики медиа-платформы СМОТРИМ получат уникальную возможность оценить ленту режиссёра Андрея Кончаловского «Человек неунывающий», премьера которой состоялась на ММКФ-2020.

Это ещё одна попытка Кончаловского создать портрет русского человека после успеха его картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Главные герои – простые люди, которые живут в далеких уголках России и, встречая жизненные невзгоды, не падают духом и смотрят в будущее с неиссякаемым оптимизмом.