В Калмыкии возрождается конная стрельба из лука

Чуть более 2 лет назад в регионе появилась Федерация конной стрельбы из лука. Её возглавляет Хонгор Уладаев. За это время проведено большое количество соревнований как республиканского, так и всероссийского масштаба. Сборная республики насчитывает 10 человек.

Сейчас идет подготовка к всероссийскому турниру «Кубок Победы». Он пройдет 28 и 29 мая, на тренировочной базе, около Сити Чесс. О своем участии заявили 30 человек. Ожидается приезд топовых спортсменов со всей страны - призеров и победителей международных соревнований. Республика уже во второй раз проведет такие крупные соревнования по конной стрельбе из лука.

Хонгор Уладаев уверен, что Калмыкию можно сделать центром стрельбы из лука на юге России. Это может повысить туристическую привлекательность региона. В планах в этом году провести еще не менее пяти соревнований разного уровня. Также будут приглашать ведущих спортсменов страны для проведения мастер-классов.